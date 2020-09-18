"Челси" продлил контракт с талантливым воспитанником

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"Челси" продлил контракт с талантливым воспитанником

Лондонский "Челси" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Конором Галлахером.

20-летний футболист заключил с "синими" соглашение, рассчитанное до июня 2025 года.

После подписания договора перспективного хавбека сразу отправили в аренду в "Вест Бромвич".

Галлахер является воспитанником "Челси", он занимался в клубной академии с 2008 года. За основную команду лондонцев игрок пока не дебютировал, зато уже побывал в арендах в "Суонси" и "Чарльтоне".

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