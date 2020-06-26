"Челси" продлил контракт с ван Гинкелом, не игравшим с мая 2018 года

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"Челси" продлил контракт с ван Гинкелом, не игравшим с мая 2018 года

"Челси" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Марко ван Гинкелом.

"Синие" заключили с 27-летним голландцем соглашение, рассчитанное на один год.

Ван Гинкел выступает за "Челси" с лета 2013 года, но сыграл всего 4 матча. Сдавался в аренду "Милану", "Сток Сити" и ПСВ.

Хавбек очень подвержен травмам. Из-за проблем со здоровьем он не выходил на поле уже более двух лет.

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