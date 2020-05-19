"Челси" продлил контракт с ветераном команды

Лондонский "Челси" активировал опцию о продлении контракта с аргентинским вратарем Вилли Кабальеро, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, новое соглашение между футболистом и лондонским клубом будет действовать до лета 2021 года. Прежний контракт голкипера истекал летом 2020 года.

В нынешнем сезоне 38-летний Кабальеро провел за "Челси" девять матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов.

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