"Челси" продлил контракт с защитником Джеймсом до 2025 года

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"Челси" продлил контракт с защитником Джеймсом до 2025 года

"Челси" подписал новый контракт с защитником Рисом Джеймсом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение игрока с "синими" рассчитано до лета 2025 года. 

Джеймс - воспитанник академии "Челси", в которой он играет с 6-летнего возраста.

За "Челси" футболист провел 18 матчей, отметившись двумя голами.

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Комментарии

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Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/uzevs

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