"Челси" продлил контракт с защитником Джеймсом до 2025 года
"Челси" подписал новый контракт с защитником Рисом Джеймсом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Новое соглашение игрока с "синими" рассчитано до лета 2025 года.
2 0 2 5— Chelsea FC (@ChelseaFC) 16 января 2020 г.
Congratulations, @ReeceJames_24!
Джеймс - воспитанник академии "Челси", в которой он играет с 6-летнего возраста.
За "Челси" футболист провел 18 матчей, отметившись двумя голами.
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