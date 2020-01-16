"Челси" продлил контракт с защитником Джеймсом до 2025 года

"Челси" подписал новый контракт с защитником Рисом Джеймсом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение игрока с "синими" рассчитано до лета 2025 года.

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Congratulations, @ReeceJames_24! — Chelsea FC (@ChelseaFC) 16 января 2020 г.

Джеймс - воспитанник академии "Челси", в которой он играет с 6-летнего возраста.

За "Челси" футболист провел 18 матчей, отметившись двумя голами.

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