"Челси" продлил контракт с Зума

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"Челси" продлил контракт с Зума

Перед переходом в "Сток Сити" на правах аренды защитник Курт Зума подписал новый контракт с "Челси".

Как сообщает официальный сайт "синих", стороны заключили соглашение до лета 2023 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году.

22-летний Зума выступает за "Челси" с 2014 года, сыграл 71 матч и забил 4 гола. | http://soccernews.ru

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