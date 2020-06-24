"Челси" продлил контракты с нападающими Виллианом и Педро до конца сезона

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"Челси" продлил контракты с нападающими Виллианом и Педро до конца сезона

"Челси" продлил контракты с форвардами Виллианом и Педро, информирует пресс-служба клуба.

Новые соглашения игроков рассчитаны до конца сезона, продленного из-за пандемии коронавиурса.

Ранее сообщалось, что Педро может продолжить карьеру в "Роме".

А еще: Педро согласился доиграть нынешний сезон в "Челси"| http://soccernews.ru

 

 
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