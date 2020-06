"Челси" продлил контракты с нападающими Виллианом и Педро до конца сезона

"Челси" продлил контракты с форвардами Виллианом и Педро, информирует пресс-служба клуба.

Новые соглашения игроков рассчитаны до конца сезона, продленного из-за пандемии коронавиурса.

Ранее сообщалось, что Педро может продолжить карьеру в "Роме".

