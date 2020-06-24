"Челси" продлил контракты с нападающими Виллианом и Педро до конца сезона
"Челси" продлил контракты с форвардами Виллианом и Педро, информирует пресс-служба клуба.
Новые соглашения игроков рассчитаны до конца сезона, продленного из-за пандемии коронавиурса.
Ранее сообщалось, что Педро может продолжить карьеру в "Роме".
ICYMI: @willianborges88 and @_Pedro17_ have agreed extensions to their existing contracts!— Chelsea FC (at ) (@ChelseaFC) June 24, 2020
А еще: Педро согласился доиграть нынешний сезон в "Челси"| http://soccernews.ru
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|Тоттенхэм
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Кристал Пэлас
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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