"Челси" продлил Пиазона и отдал в аренду "Фулхэму"

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"Челси" продлил Пиазона и отдал в аренду "Фулхэму"

Форвард Лукас Пиазон продлил соглашение с "Челси", сообщает официальный сайт клуба.

Однако "синие" отправили футболиста в аренду в "Фулхэм", за который он уже выступал на правах аренды с января 2017 года.

За "Фулхэм" Пиазон провел 33 поединка, отметился 6 голами и 4 ассистами.

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