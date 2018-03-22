"Челси" продлит контракт с резервным голкипером

Теги челсивилли кабальеро

"Челси" продлит контракт с резервным голкипером

"Челси" хочет сохранить в команде аргентинского вратаря Вилли Кабальеро, сообщает Goal. 

По сведениям издания, клуб собирается активировать опцию продления соглашения с аргентинцем до лета 2019 года.

В этом сезоне 36-летний Кабальеро провел за "Челси" 10 матчей и пропустил 7 голов.

Не пропустите: Луис Энрике сделал выбор между "Челси" и ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Встреча фаворитов Мундиаля: Германия сыграет против Испании

Встреча фаворитов Мундиаля: Германия сыграет против Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов