"Челси" продлит контракт с резервным голкипером

"Челси" хочет сохранить в команде аргентинского вратаря Вилли Кабальеро, сообщает Goal.

По сведениям издания, клуб собирается активировать опцию продления соглашения с аргентинцем до лета 2019 года.

В этом сезоне 36-летний Кабальеро провел за "Челси" 10 матчей и пропустил 7 голов.

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