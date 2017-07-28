"Челси" продлит Пашалича и отдаст его в аренду "Спартаку"

Лондонский "Челси" в ближайшее время продлит контракт с полузащитником Марио Пашаличем.

После подписания соглашения "синие" отдадут 22-летнего хорвата в аренду московскому "Спартаку". Клубы уже достигли договорённости по этому поводу.

Напомним, что сам Пашалич, который прошлый сезон провёл в "Милане", хотел перейти в испанский "Бетис". | http://soccernews.ru