"Челси" продлит соглашение со своим голкипером

"Челси" не собирается расставаться с резервным вратарем Вилли Кабальеро.

Как сообщает Telegraph, в ближайшее время 37-летнему аргентинцу будет предложено новое соглашение. Напомним, что действующий контракт игрока истекает по окончании сезона.

Кабальеро выступает за "Челси" с 2017 года. В текущем сезоне он принял участие в 8 матчах, из них в 4 он отстоял на ноль.

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