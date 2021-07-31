"Челси" продолжает работать над переходом Кунде

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"Челси" продолжает работать над переходом КундеФото: инстаграм Кунде/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" не собирается сдаваться в саге с трансфером защитника "Севильи" и сборной Франции Жюля Кунде.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Челси" на данный момент работает над тем, чтобы найти компромисс с "Севильей" и намерен в скором времени все таки подписать французского защитника.

По информации источника, личный контракт футболиста уже согласован, однако испанский клуб не намерен отпускать своего игрока менее чем за 80 миллионов евро, которые прописаны в контракте Кунде в виде отступных.

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