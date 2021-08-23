"Челси" продолжает работать над трансфером Кунде

Фото: инстаграм Кунде/Автор неизвестен

Будущее защитника "Севильи" и сборной Франции Жюля Кунде остается неопределенным.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Челси" все еще работает над трансфером футболиста, сейчас клуб активно продает игроков, чтобы подписать французского защитника

Ике Угбо отправится в "Генк" (7,5 миллионов), Дзаппакоста в "Аталанту" (10 миллионов), медосмотры этих игроков запланированы в ближайшее время

Также "Вест Хэм" работает над трансфером Зума, возможно, что игрока объявят уже в скором времени.

Напомним, что ранее "Севилья" отказалась продавать француза меньше, чем за 80 миллионов евро, прописанных в его контракте в виде клаусулы.

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