"Челси" продолжает работать над трансфером Кунде
Фото: инстаграм Кунде/Автор неизвестен
Будущее защитника "Севильи" и сборной Франции Жюля Кунде остается неопределенным.
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Челси" все еще работает над трансфером футболиста, сейчас клуб активно продает игроков, чтобы подписать французского защитника
Ике Угбо отправится в "Генк" (7,5 миллионов), Дзаппакоста в "Аталанту" (10 миллионов), медосмотры этих игроков запланированы в ближайшее время
Также "Вест Хэм" работает над трансфером Зума, возможно, что игрока объявят уже в скором времени.
Напомним, что ранее "Севилья" отказалась продавать француза меньше, чем за 80 миллионов евро, прописанных в его контракте в виде клаусулы.
Также не пропустите: "Бетис" подпишет нападающего "Реал Сосьедада". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Бека Бека - игрок "Локомотива"
-
Лапорта высказался о ценностях "Барселоны" и женщине-президенте
-
Объявлен окончательный состав сборной России на матчи квалификации к чемпионату мира (фото)
-
Французская лига сделала заявление по матчу "Ницца" - "Марсель"
-
"Тоттенхэм" готовит предложение по Криштиану Роналду
Лента новостей
-
1
Сборная Новой Зеландии может отказаться от своего прозвища из-за расистских коннотаций
-
ПСЖ ждет от "Реала" предложения по Мбаппе
-
Хабиб высказался о будущем Роналду
-
Официально: Бека Бека - игрок "Локомотива"
-
"Челси" договорился о контракте с Кунде
-
"Тоттенхэм" достиг соглашение по трансферу Папе Сарра
-
"Фиорентина" хочет подписать футболиста "Арсенала"
-
"Реал" интересуется Ляпортом из "Манчестер Сити"
-
"Атлетико" все еще заинтересован в подписании Гризманна
-
Стало известно, сколько "Локомотив" заплатит за Бека-Бека
-
Оливер Кан высказался о Йозуа Киммихе
-
1
Лапорта высказался о ценностях "Барселоны" и женщине-президенте
-
"Севилья" может вернуть Сарабию
-
"Челси" продолжает работать над трансфером Кунде
-
"Брайтон" близок к подписанию Марка Кукурельи из "Хетафе"
-
"Бетис" подпишет нападающего "Реал Соьедада"
-
Йович останется в "Реале"
-
"Наполи" интересуется Пьяничем
-
Стали известны сроки восстановления Модрича
-
Объявлен окончательный состав сборной России на матчи квалификации к чемпионату мира (фото)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18