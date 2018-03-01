"Челси" продвинулся в переговорах по трансферу замены для Куртуа

Лондонский "Челси" продвинулся в переговорах по трансферу замены для своего основного голкипера Тибо Куртуа, которым активно интересуется мадридский "Реал".

Так, по сведениям Daily Mirror, "аристократы" контактируют с вратарем итальянской "Ромы" Алиссоном. При этом обсуждение условий возможного перехода 25-летнего стража ворот "волков" находится в продвинутой стадии.

В нынешнем сезоне Алиссон пропустил 29 мячей в 33 матчах за "Рому".

Напомним, "Челси" не может договориться с Луисом Энрике. | soccernews.ru