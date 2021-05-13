"Челси" проиграл "Арсеналу" в матче АПЛ

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"Челси" проиграл "Арсеналу" в матче АПЛФото: twitter.com/arsenal

В рамках 36-го тура АПЛ "Челси" уступил "Арсеналу".

Благодаря победе "канониры" поднялись на восьмое место. "Челси" по-прежнему четвертый.

"Челси" - "Арсенал" 0:1

Гол: Смит Роу, 16 - 0:1

"Челси": Аррисабалага, Чилуэлл, Тиаго Силва, Зума, Джеймс, Маунт, Гилмор (Хадсон-Одои, 46), Пулишич, Жоржиньо, Хавертц (Жиру, 65), Аспиликуэта (Зиеш, 78).

"Арсенал": Лено, Габриэл, Холдинг, Мари, Тирни, Смит Роу, Эль-Ненни, Сака (Бельерин, 66; Чемберс, 88), Эдегор, Парти, Обамеянг (Ляказетт, 79).

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