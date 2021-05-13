"Челси" проиграл "Арсеналу" в матче АПЛ
Фото: twitter.com/arsenal
В рамках 36-го тура АПЛ "Челси" уступил "Арсеналу".
Благодаря победе "канониры" поднялись на восьмое место. "Челси" по-прежнему четвертый.
"Челси" - "Арсенал" 0:1
Гол: Смит Роу, 16 - 0:1
"Челси": Аррисабалага, Чилуэлл, Тиаго Силва, Зума, Джеймс, Маунт, Гилмор (Хадсон-Одои, 46), Пулишич, Жоржиньо, Хавертц (Жиру, 65), Аспиликуэта (Зиеш, 78).
"Арсенал": Лено, Габриэл, Холдинг, Мари, Тирни, Смит Роу, Эль-Ненни, Сака (Бельерин, 66; Чемберс, 88), Эдегор, Парти, Обамеянг (Ляказетт, 79).
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|Команда
|М
|О
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|2
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18