"Челси" проиграл "Борнмуту", "Лестер" сыграл вничью с "Норвичем" и другие результаты 17-го тура АПЛ
Представляем результаты матчей 17-го тура АПЛ.
"Шеффилд Юнайтед" - "Астон Вилла" 2:0
Голы: Флек, 50 - 1:0, Флек, 73 - 2:0
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, О`Коннелл, Иган, Стивенс, Ландстрем, Норвуд (Бешич, 86), Флек, Башем, Муссе (Макберни, 61), Макголдрик (Осборн, 90).
"Астон Вилла": Хитон, Энгельс, Гильбер, Хоз, Таргетт, Макгинн, Лэнсбери (Дуглас Луис, 66), Грилиш, Накамба, Эль-Гази (Трезеге, 80), Уэсли (Коджиа, 69).
"Челси" - "Борнмут" 0:1
Гол: Гослинг, 84 - 0:1
"Челси": Аррисабалага, Зума, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Жоржиньо (Батшуайи, 78), Канте, Маунт, Пулишич (Ковачич, 65), Виллиан (Хадсон-Одои, 65), Абрахам.
"Борнмут": Рэмсдейл, Мифем, Фрэнсис, Стэйси, Рико, Кук, Биллинг, Гослинг, Фрэйзер, Лерма, Кинг (Соланке, 75).
"Бернли" - "Ньюкасл" 1:0
Гол: Вуд, 58 - 1:0
"Бернли": Поуп, Бардсли, Питерс, Ми, Тарковски, Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил, Вуд (Родригес, 85), Барнс.
"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Виллемс (Гэйл, 71), Фернандес, Дамметт, Атсу (Муто, 80), Хэйден, Лонгстафф, Шер, Жоэлинтон, Кэрролл.
"Лестер" - "Норвич" 1:1
Голы: Пукки, 26 - 0:1, Крул (аг), 38 - 1:1
"Лестер": Шмейхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Сеюнджю, Прат (Барнс, 46), Мэддисон, Тилеманс, Ндиди, Ихеаначо (Грэй, 39), Варди.
"Норвич": Крул, Годфри, Циммерманн, Ааронс, Байрэм, Трибулл (Штиперманн, 86), Кэнтуэлл (Эрнандес, 85), Тетти, Маклин, Буэндиа, Пукки.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|17
|9