"Челси" проиграл "Борнмуту", "Лестер" сыграл вничью с "Норвичем" и другие результаты 17-го тура АПЛ

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"Челси" проиграл "Борнмуту", "Лестер" сыграл вничью с "Норвичем" и другие результаты 17-го тура АПЛ

Представляем результаты матчей 17-го тура АПЛ.

"Шеффилд Юнайтед" - "Астон Вилла" 2:0

Голы: Флек, 50 - 1:0, Флек, 73 - 2:0

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, О`Коннелл, Иган, Стивенс, Ландстрем, Норвуд (Бешич, 86), Флек, Башем, Муссе (Макберни, 61), Макголдрик (Осборн, 90).

"Астон Вилла": Хитон, Энгельс, Гильбер, Хоз, Таргетт, Макгинн, Лэнсбери (Дуглас Луис, 66), Грилиш, Накамба, Эль-Гази (Трезеге, 80), Уэсли (Коджиа, 69).


"Челси" - "Борнмут" 0:1

Гол: Гослинг, 84 - 0:1

"Челси": Аррисабалага, Зума, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Жоржиньо (Батшуайи, 78), Канте, Маунт, Пулишич (Ковачич, 65), Виллиан (Хадсон-Одои, 65), Абрахам.

"Борнмут": Рэмсдейл, Мифем, Фрэнсис, Стэйси, Рико, Кук, Биллинг, Гослинг, Фрэйзер, Лерма, Кинг (Соланке, 75).


"Бернли" - "Ньюкасл" 1:0

Гол: Вуд, 58 - 1:0

"Бернли": Поуп, Бардсли, Питерс, Ми, Тарковски, Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил, Вуд (Родригес, 85), Барнс.

"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Виллемс (Гэйл, 71), Фернандес, Дамметт, Атсу (Муто, 80), Хэйден, Лонгстафф, Шер, Жоэлинтон, Кэрролл.


"Лестер" - "Норвич" 1:1

Голы: Пукки, 26 - 0:1, Крул (аг), 38 - 1:1

"Лестер": Шмейхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Сеюнджю, Прат (Барнс, 46), Мэддисон, Тилеманс, Ндиди, Ихеаначо (Грэй, 39), Варди.

"Норвич": Крул, Годфри, Циммерманн, Ааронс, Байрэм, Трибулл (Штиперманн, 86), Кэнтуэлл (Эрнандес, 85), Тетти, Маклин, Буэндиа, Пукки.

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