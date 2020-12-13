"Челси" проиграл "Эвертону" Анчелотти
В матче 12-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде проиграл ливерпульскому "Эвертону" со счетом 0:1. Единственный гол в середине первого тайма с пенальти забил Гильфи Сигурдссон. Стоит отметить, что "Эвертон" возглавляет бывший тренер "Челси" Карло Анчелотти.
Благодаря победе "Эвертон", набрав 20 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Челси" с 22 очками остался на третьей позиции.
"Эвертон" Ливерпуль - "Челси" Лондон - 1:0 (1:0)
Гол: Сигурдссон, 22 (с пенальти) - 1:0
"Эвертон": Пикфорд, Мина, Кин, Холгейт, Годфри, Аллан, Сигурдссон, Дукуре, Ивоби, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
"Челси": Менди, Тиаго Силва, Джеймс, Зума, Чилуэлл, Ковачич, Маунт, Хавертц (Абрахам, 68), Канте, Жиру, Вернер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18