"Челси" проиграл "Эвертону" Анчелотти

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"Челси" проиграл "Эвертону" Анчелотти

В матче 12-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде проиграл ливерпульскому "Эвертону" со счетом 0:1. Единственный гол в середине первого тайма с пенальти забил Гильфи Сигурдссон. Стоит отметить, что "Эвертон" возглавляет бывший тренер "Челси" Карло Анчелотти.

Благодаря победе "Эвертон", набрав 20 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Челси" с 22 очками остался на третьей позиции.

"Эвертон" Ливерпуль - "Челси" Лондон - 1:0 (1:0)
Гол: Сигурдссон, 22 (с пенальти) - 1:0

"Эвертон": Пикфорд, Мина, Кин, Холгейт, Годфри, Аллан, Сигурдссон, Дукуре, Ивоби, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

"Челси": Менди, Тиаго Силва, Джеймс, Зума, Чилуэлл, Ковачич, Маунт, Хавертц (Абрахам, 68), Канте, Жиру, Вернер.

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