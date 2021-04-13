"Челси" проиграл "Порту", но вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Челси" проиграл "Порту" со счетом 0:1, но пробился в полуфинал по сумме двух встреч.

Единственный гол в компенсированное время второго тайма забил Мехди Тареми.

В полуфинале "Челси" сыграет с победителем пары "Ливерпуль" - "Реал" (первый матч - 1:3).

"Челси" Англия – "Порту" Португалия - 0:1 (0:0) - первый матч - 2:0

Гол: Тареми (90+4)

"Челси": Менди, Чилуэлл, Рюдигер, Тиаго Силва, Джеймс, Пулишич, Жоржиньо, Хавертц, Канте, Маунт, Аспиликуэта.

"Порту": Марчесин, Пепе, Мбемба, Сануси, Манафа (Нану, 75), Отавио, Сержиу Оливейра (Фабиу Виейра, 84), Марега (Эванилсон, 75), Урибе, Корона (Диас, 75), Груйич (Тареми, 63).

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