"Челси" проиграл "Саутгемптону", "Арсенал" не смог победить в дебютном матче Артеты и другие результаты 19-го тура АПЛ

В рамках 19-го тура АПЛ состоялись ещё пять матчей.

Выделим сенсационное домашнее поражение "Челси" от "Саутгемптона", а также дебютные игры новых главных тренеров "Арсенала" и "Эвертона" - Микель Артета с "канонирами" сыграл вничью с "Борнмутом", а "ириски" с Карло Анчелотти минимально победили "Бернли".

"Астон Вилла" – "Норвич" - 1:0

Гол: Хурихэйн, 64 - 1:0.

"Астон Вилла": Хитон, Таргетт, Хоз, Аль-Мухаммади, Конса, Дуглас Луис, Накамба (Хурихэйн, 56), Эль-Гази (Лэнсбери, 90), Грилиш, Трезеге (Хота, 84), Уэсли.

"Норвич": Крул, Хэнли, Байрэм, Ааронс, Циммерманн, Маклин, Буэндиа (Эрнандес, 76), Тетти (Штиперманн, 76), Кэнтуэлл, Трибулл (Вранчич, 75), Пукки.



"Челси" – "Саутгемптон" - 0:2

Голы: Обафеми, 31 - 0:1, Редмонд, 73 - 0:2.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Томори, Эмерсон, Виллиан (Педро, 84), Жоржиньо, Хадсон-Одои (Пулишич, 67), Канте, Зума (Маунт, 46), Абрахам.

"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Стивенс, Соареш, Бертран, Уорд-Проуз, Редмонд, Армстронг (Ромеу, 86), Хейбьерг, Адамс (Буфаль, 80), Обафеми (Ингз, 69).



"Кристал Пэлас" – "Вест Хэм" - 2:1

Голы: Снодграсс, 57 - 0:1, Куяте, 68 - 1:1, Айю, 90 - 2:1.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Келли, ван Анхолт (Ридевалд, 65), Сако, Томкинс, Макартур, Миливоевич, Майер (Уикхэм, 75), Куяте (Маккарти, 88), Заа, Айю.

"Вест Хэм": Роберто, Крессуэлл, Бальбуэна, Сабалета, Огбонна, Райс, Снодграсс (Айети, 90), Форнальс (Лансини, 58), Нобл, Антонио, Аллер (Фелипе Андерсон, 75).



"Эвертон" – "Бернли" - 1:0

Гол: Кэлверт-Льюин, 80 - 1:0.

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Мина, Коулмэн, Сидибе (Уолкотт, 90), Сигурдссон, Бернард (Кин, 77), Ришарлисон (Дэвис, 86), Делф, Холгейт, Кэлверт-Льюин.

"Бернли": Поуп, Ми, Тэйлор, Бардсли, Тарковски, Корк (Лонг, 88), Вествуд, Брэйди (Гудмундссон, 68), Макнил, Вуд (Барнс, 74), Родригес.



"Борнмут" – "Арсенал" - 1:1

Голы: Гослинг, 35 - 1:0, Обамеянг, 63 - 1:1.

"Борнмут": Рэмсдейл, Симпсон, Кук, Мифем, Стэйси, Лерма, Фрэйзер, Кук, Гослинг (Биллинг, 70), Кинг (Уилсон, 66), Уилсон.

"Арсенал": Лено, Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос (Мустафи, 77), Давид Луиз, Озил (Уиллок, 75), Джака, Торрейра, Нелсон (Пепе, 82), Ляказетт, Обамеянг, Сака.

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