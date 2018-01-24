"Челси" проиграл всего один матч из восьми последних на поле "Арсенала"

В ответном полуфинальном матче Кубка Лиги "Челси" на выезде сыграет с "Арсеналом".

Стоит отметить, что "аристократы" проиграл всего один матч из восьми последних на поле "канониров" (3 победы, 4 ничьих и 1 поражений, с разницей мячей 8-6).

Матч "Арсенал" - "Челси" состоится сегодня, 24 января и начнется в 23:00 мск.

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