"Челси" проиграл японскому клубу в товарищеском матче

Лондонский "Челси" в товарищеском матче потерпел поражение от японского "Кавасаки Фронтале" со счетом 0:1.

Победу японскому клубу забил бразильский нападающий Леандро Дамиао, который отличился в концовке встречи.

"Кавасаки Фронтале" – "Челси" – 1:0 (0:0)

Гол: Дамиао, 86 - 1:0

"Челси": Кабальеро, Давид Луис, Зума (Кристенсен, 46), Аспиликуэта (Дзаппакоста, 46), Алонсо (Эмерсон, 46), Ковачич (Бакайоко, 56), Жоржиньо (Дринкуотер, 56), Маунт (Пулишич, 65), Кенеди (Палмер, 71), Батшуайи (Жиру, 46), Педро (Баркли, 46).

В минувшем сезоне "Челси" третье место в чемпионате Англии, а также стал победителем Лиги Европы. Благодаря этому "аристократы" завоевали путевку в Лигу Европы.

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