"Челси" прошлым летом отказал двум клубам в продаже Канте
Фото твиттер "Челси"
Хавбек "Челси" Нголо Канте мог покинуть лондонский клуб ещё прошлым летом, утверждает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, "синие" отклонили два предложения о продаже французского полузащитника.
В обоих случаях речь шла о трансфере за сумму более 50 миллионов евро.
В этом сезоне 30-летний Канте сыграл за "Челси" 44 матча и сделал 3 ассиста.
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|27
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|Вулверхэмптон
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|36
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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