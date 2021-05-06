"Челси" прошлым летом отказал двум клубам в продаже Канте

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"Челси" прошлым летом отказал двум клубам в продаже Канте

Фото твиттер "Челси"

Хавбек "Челси" Нголо Канте мог покинуть лондонский клуб ещё прошлым летом, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, "синие" отклонили два предложения о продаже французского полузащитника.

В обоих случаях речь шла о трансфере за сумму более 50 миллионов евро.

В этом сезоне 30-летний Канте сыграл за "Челси" 44 матча и сделал 3 ассиста.

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