"Челси" провел переговоры с агентом Заа

Теги челсиуилфрид заатрансферы

"Челси" провел переговоры с агентом Заа

"Челси" планирует как можно быстрее подписать форварда "Кристал Пэлас" Уильфрида Заа. Об этом информирует The Telegraph.

Представители "синих" уже встречались с агентом 27-летнего ивуарийца и обговаривали условия возможного контракта.

"Челси" планирует купить игрока летом 2020 года. Его продажей занимается директор лондонцев Марина Грановская.

В "Кристал Пэлас" футболист перешел в 2014 году. Его контракт рассчитан до 2023-го. В этом сезоне Заа провел 15 матчей в АПЛ и забил 2 гола.

А еще: "Аталанта" хочет выкупить у "Челси" экс-игрока "Спартака"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Лестер" готов заключить новый контракт с Роджерсом на улучшенных условиях

"Лестер" готов заключить новый контракт с Роджерсом на улучшенных условиях

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 15 43
2 Лестер Сити Лестер Сити 15 35
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 15 32
4 Челси Челси 15 29
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 15 23
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 15 21
7 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 15 21
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 15 20
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 15 19
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 15 19
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 15 19
12 Бернли Бернли 15 18
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 15 18
14 Борнмут Борнмут 15 16
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 15 16
16 Астон Вилла Астон Вилла 15 15
17 Саутгемптон Саутгемптон 15 15
18 Эвертон Эвертон 15 14
19 Норвич Сити Норвич Сити 15 11
20 Уотфорд Уотфорд 15 8
Полная таблица

топ-5 тегов