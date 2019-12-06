"Челси" провел переговоры с агентом Заа

"Челси" планирует как можно быстрее подписать форварда "Кристал Пэлас" Уильфрида Заа. Об этом информирует The Telegraph.

Представители "синих" уже встречались с агентом 27-летнего ивуарийца и обговаривали условия возможного контракта.

"Челси" планирует купить игрока летом 2020 года. Его продажей занимается директор лондонцев Марина Грановская.

В "Кристал Пэлас" футболист перешел в 2014 году. Его контракт рассчитан до 2023-го. В этом сезоне Заа провел 15 матчей в АПЛ и забил 2 гола.

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