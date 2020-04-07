"Челси" провел переговоры с Жиру

"Челси" провел переговоры с форвардом команды Оливье Жиру. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, стороны встречались, чтобы обсудить детали нового контракта. Окончательные условия пока не достигнуты, однако в скором времени станет известно, на какой срок француз останется в "Челси".

Нынешнее соглашение игрока с лондонцами рассчитано до лета 2020 года.

В этом сезоне нападающий участвовал в 13 матчах, забив 3 гола.

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