Лондонский "Челси" пытается нарушить трансферные планы "Барселоны", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, "синие" хотят купить полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо, который уже договорился о переходе в каталонский клуб.

В 23-летнем французе "пенсионеры" видят идеальную замену для Сеска Фабрегаса, который накануне перебрался в "Монако".

"Челси" рассчитывает заполучить Рабьо во время зимнего трансферного окна. Напомним, что контракт игрока с ПСЖ истекает следующим летом, поэтому сумма возможной сделки едва ли будет большой.

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