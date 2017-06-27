"Челси" пытается перехватить Маноласа

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"Челси" пытается перехватить Маноласа

Лондонский "Челси" хочет купить защитника "Ромы" Костаса Маноласа, сообщает Mediaset Premium.

По информации источника, "синие" уже сделали римскому клубу предложение по трансферу 26-летнего грека в размере 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что к подписанию Маноласа близок питерский "Зенит", однако вмешательство "Челси" в ситуацию может вновь поставить сделку под вопрос. | http://soccernews.ru

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