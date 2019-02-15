"Челси" пытается перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Реала"

"Челси" нашел замену форварду Оливье Жиру в Бундеслиге.

Как сообщает Bild, выбор "аристократов" пал на 21-летнего сербского нападающего "Айнтрахта" Луку Йовича. Напомним, что Йович на данный момент возглавляет бомбардирскую гонку в Бундеслиге и его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Йовича 19 забитых мячей и 5 ассистов в 28 играх.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют "Барселона" и "Реал".

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