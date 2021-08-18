"Челси" работает над продажей Эмерсона
Фото: инстаграм Эмерсона/Автор неизвестен
Будущее итальянского защитника "Челси" Эмерсона Пальмери остается неопределенным.
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "синие" работают над продажей футболиста.
По информации источника, "Лион" продолжает переговоры с лондонским клубом, однако "Наполи" надеется, что Эмерсон дождется их предложения в ближайшие дни.
Также "Челси" работает над продажей Дзаппакосты в "Фиорентину".
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