"Челси" работает над продажей Эмерсона

Теги челсиэмерсон пальмери

"Челси" работает над продажей ЭмерсонаФото: инстаграм Эмерсона/Автор неизвестен

Будущее итальянского защитника "Челси" Эмерсона Пальмери остается неопределенным.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "синие" работают над продажей футболиста.

По информации источника, "Лион" продолжает переговоры с лондонским клубом, однако "Наполи" надеется, что Эмерсон дождется их предложения в ближайшие дни.

Также "Челси" работает над продажей Дзаппакосты в "Фиорентину".

Также не пропустите: Зинченко прокомментировал уход Шевченко из сборной Украины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бешикташ" усилился форвардом "Челси". Клуб представил его в образе Бэтмена (видео)

"Бешикташ" усилился форвардом "Челси". Клуб представил его в образе Бэтмена (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов