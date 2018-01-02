"Челси" работает над своим первым зимним приобретением

Теги бавария мюнхенчелсиартуро видальантонио конте

"Челси" работает над своим первым зимним приобретениемЛондонский "Челси" работает над своим первым зимним приобретением, информирует Express.

По сведениям издания, "аристократы" предприняли первые шаги в попытке подписать полузащитника немецкой "Баварии" Артуро Видаля. В частности, на контакт с 30-летним хавбеком вышел лично главный тренер чемпиона Англии Антонио Конте.

Ожидается, что "Бавария" будет готова отпустить чилийца.

Напомним, Озил может не сыграть с "Челси". | soccernews.ru

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