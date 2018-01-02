Лондонский "Челси" работает над своим первым зимним приобретением, информирует Express.

По сведениям издания, "аристократы" предприняли первые шаги в попытке подписать полузащитника немецкой "Баварии" Артуро Видаля. В частности, на контакт с 30-летним хавбеком вышел лично главный тренер чемпиона Англии Антонио Конте.

Ожидается, что "Бавария" будет готова отпустить чилийца.

Напомним, Озил может не сыграть с "Челси". | soccernews.ru