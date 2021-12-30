"Челси" работает над трансфером защитника сборной Франции

Фото твиттер "Эвертона"

Лондонский "Челси" начал переговоры с агентом левого защитника "Эвертона" Люки Диня.

По информации журналиста Николо Скиры, стороны обсуждают переезд футболиста в столичный клуб в январе.

Французский фулбек не входит в планы тренерского штаба "ирисок" после приобретения украинца Виталия Миколенко.

В текущем сезоне Динь сыграл за "Эвертон" 15 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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