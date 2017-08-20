"Челси" рассчитывает усилиться защитником "Тоттенхэма"

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"Челси" рассчитывает усилиться защитником "Тоттенхэма"Лондонский "Челси" рассчитывает усилиться защитником "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелдом, информирует The Times.

По сведениям издания, "аристократы" уже отправили "шпорам" трансферный запрос по стоимости 28-летнего бека. В настоящее время в "Челси" ожидают ответа от "Тоттенхэма".

В прошлом сезоне Алдервейрелд забил 2 гола за свой клуб в 39 матчах.

Напомним, Конте лестно отозвался о Канте. | soccernews.ru

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