"Челси" рассчитывает усилиться защитником "Тоттенхэма"
Лондонский "Челси" рассчитывает усилиться защитником "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелдом, информирует The Times.
По сведениям издания, "аристократы" уже отправили "шпорам" трансферный запрос по стоимости 28-летнего бека. В настоящее время в "Челси" ожидают ответа от "Тоттенхэма".
В прошлом сезоне Алдервейрелд забил 2 гола за свой клуб в 39 матчах.
Напомним, Конте лестно отозвался о Канте. | soccernews.ru
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|3
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