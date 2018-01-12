"Челси" рассматривает четыре кандидатуры на замену Конте

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"Челси" рассматривает четыре кандидатуры на замену Конте

Руководство "Челси" рассматривает четыре кандидатуры на замену главному тренеру команды Антонио Конте, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в шорт-лист "синих" входят Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Луис Энрике (безработный), Маурицио Сарри ("Наполи") и Диего Симеоне ("Атлетико").

Напомним, что контракт Конте с "Челси" истекает летом 2019 года, однако из-за конфликта с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем итальянец, скорее всего, покинет свой пост уже по окончании нынешнего сезона. 

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