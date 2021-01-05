"Челси" рассматривает четырёх кандидатов на замену Лэмпарду

Теги челсифрэнк лэмпардтомас тухельмассимилиано аллегрибрендан роджерсральф хазенхюттль

"Челси" рассматривает четырёх кандидатов на замену Лэмпарду

Стало известно, кто может возглавить лондонский "Челси" в случае отставки Фрэнка Лэмпарда.

По информации The Independent, руководство "синих" продолжает доверять английскому специалисту, однако готовится и к тому, что потребуются радикальные шаги.

Если увольнения Лэмпарда избежать не удастся, то клуб будет выбирать между Томасом Тухелем, Массимилиано Аллегри (оба - безработные), Бренданом Роджерсом ("Лестер") и Ральфом Хазенхюттлем ("Саутгемптон").

"Челси" сейчас занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, выиграв только один из последних шести матчей в чемпионате.

Не пропустите: Андрей Шевченко может возглавить "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" и "Зенит" могут сыграть в Дубае

"Спартак" и "Зенит" могут сыграть в Дубае

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов