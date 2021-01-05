"Челси" рассматривает четырёх кандидатов на замену Лэмпарду

Стало известно, кто может возглавить лондонский "Челси" в случае отставки Фрэнка Лэмпарда.

По информации The Independent, руководство "синих" продолжает доверять английскому специалисту, однако готовится и к тому, что потребуются радикальные шаги.

Если увольнения Лэмпарда избежать не удастся, то клуб будет выбирать между Томасом Тухелем, Массимилиано Аллегри (оба - безработные), Бренданом Роджерсом ("Лестер") и Ральфом Хазенхюттлем ("Саутгемптон").

"Челси" сейчас занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, выиграв только один из последних шести матчей в чемпионате.

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