"Челси" рассматривает двух кандидатов на замену Конте

Лондонский "Челси" рассматривает двух кандидатов на замену своему главному тренеру Антонио Конте, информирует Le 10 Sport.

По сведениям издания, руководство "аристократов" не планирует расставаться со своим наставником до окончания текущего сезона. Следующим же летом заменить итальянца должен будет Луис Энрике или Томас Тухель.

Напомним, Луис Энрике может подписать в "Челси" шесть игроков.