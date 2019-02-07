"Челси" рассматривает игрока из АПЛ в качестве замены Азару

"Челси" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Эвертона" Ришарлисону, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "синих" бразилец может стать заменой бельгийцу Эдену Азару, который хочет покинуть клуб.

21-летний Ришарлисон перешел в "Эвертон" прошлым летом из "Уотфорда" за 39 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах за клуб во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал два голевых паса. Его контракт с ливерпульцами действует до лета 2023 года.

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