"Челси" рассматривает кандидатуру Тухеля

Генеральный директор "Челси" Марина Грановская может отправить в отставку главного тренера команды Антонио Конте, сообщает Bild.

По сведениям издания, у Конте сильно испортились отношения с Грановской из-за не согласия в вопросах трансферной политики.

В качестве замены итальянцу Грановская рассматривает бывшего наставника дортмундской "Боруссии" Томаса Тухеля, который в данный момент является безработным.

Не пропустите: Батшуайи намерен остаться в "Челси". | http://soccernews.ru