"Челси" рассматривает кандидатуры Симеоне, Зидана и Лэмпарда

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"Челси" рассматривает кандидатуры Симеоне, Зидана и Лэмпарда

Лондонский "Челси" приступил к поиску нового главного тренера, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство "аристократов" проявляет интерес к Луису Энрике (экс-"Барселона"), Гусу Хиддинку (безработный), Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Диего Симеоне ("Атлетико"), Маурицио Сарри ("Наполи"), Зинедину Зидану ("Реал"), Марку Силве (безработный), Брендану Роджерсу ("Селтик") и Фрэнку Лэмпарду (экс-игрок "Челси").

Напомним, что "Челси" проиграл два последних матча в Премьер-лиге "Борнмуту" (0:3) и "Уотфорду" (1:4). В ближайшее время наставник лондонцев Антонио Конте может быть уволен.

Не пропустите: Энрике может возглавить "Челси" уже сегодня. | http://soccernews.ru

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