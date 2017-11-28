"Челси" рассматривает три кандидатуры на усиление своей атаки в январе

Теги челсикристиан бентекепьер-эмерик обамеянглукас моура

"Челси" рассматривает три кандидатуры на усиление своей атаки в январеЛондонский "Челси" рассматривает три кандидатуры на усиление своей атаки в зимнее трансферное окно, информирует le10sport.

По сведениям источника, "аристократы" заинтересованы в подписании Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии", Лукаса Моуры из французского ПСЖ и Кристиана Бентеке из "Кристал Пэлас".

Напомним, "Челси" активизирует переговоры с Куртуа по новому контракту. | soccernews.ru 

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