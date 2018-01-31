"Челси" рассматривает вариант с обменом Азара на игрока "Реала"

Теги челсиэден азарреал мадридмарко асенсио

"Челси" рассматривает вариант с обменом Азара на игрока "Реала"Лондонский "Челси" рассматривает вариант с уходом следующим летом своего вингера Эдена Азара в мадридский "Реал".

Как информирует испанская пресса, руководство "аристократов" заинтересовано в том, чтобы сохранить своего ключевого игрока, однако не все в данном вопросе зависит от него. Поэтому, в случае, если бельгиец таки выразит желание перебраться в стан "сливочных", чемпионы Англии будут готовы потребовать включить в сделку по своему лидеру Марко Асенсио.

Напомним, "Челси", "Боруссия" и "Арсенал" близки к оформлению трехсторонней сделки. | soccernews.ru

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