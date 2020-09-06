"Челси" рассматривает вариант с покупкой вратаря "МЮ" Ромеро
"Челси", возможно, купит в нынешнее трансферное окно голкипера "МЮ" Серхио Ромеро, пишет The Athletic.
Ромеро в манчестерском клубе является дублером Давида Де Хеа. Его не устраивает эта перспектива, футболист намерен покинуть "МЮ" в поисках игровой практики.
"Челси" в свою очередь не очень доволен игрой голкипера Кепы Аррисабалаги, поэтому ищет надежную замеру футболисту.
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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