"Челси" рассматривает вариант с покупкой вратаря "МЮ" Ромеро

"Челси", возможно, купит в нынешнее трансферное окно голкипера "МЮ" Серхио Ромеро, пишет The Athletic.

Ромеро в манчестерском клубе является дублером Давида Де Хеа. Его не устраивает эта перспектива, футболист намерен покинуть "МЮ" в поисках игровой практики.

"Челси" в свою очередь не очень доволен игрой голкипера Кепы Аррисабалаги, поэтому ищет надежную замеру футболисту.

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