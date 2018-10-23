"Челси" рассматривает вариант с усилением атаки в зимнее трансферное окно

Теги челсибайер леверкузенлеон бэйли

"Челси" рассматривает вариант с усилением атаки в зимнее трансферное окноЛондонский "Челси" рассматривает вариант с усилением своей атаки уже в зимнее трансферное окно, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, "аристократы" продолжают следить за вингером леверкузенского "Байера" Леоном Бэйли, которого они пытались подписать летом. Новую попытку заполучить 21-летнего ямайца английский гранд может предпринять уже в январе.

В текущем сезоне Бэйли забил 1 гол в 10 матчах за "Байер". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023-го года.

Напомним, "Челси" интересуется двумя форвардами из Серии А. | soccernews.ru

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