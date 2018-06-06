"Челси" рассматривал не менее 20-ти кандидатов на замену Конте

Лондонский "Челси" имел обширный список претендентов на замену своему главному тренеру Антонио Конте, с которым клуб планирует расстаться ближайшим летом.

Так, по сведениям Le 10 Sport, всего в шорт-лист альтернатив 48-летнему итальянцу руководство "аристократов" включило не менее 20-ти специалистов. На сегодняшний день приоритетным кандидатом на то, чтобы возглавить "Челси", называется француз Лоран Блан, последним клубом которого был ПСЖ.

Напомним, "Челси" намерен перебить предложение "Реала" по Алиссону. | soccernews.ru