"Челси" рассматривал не менее 20-ти кандидатов на замену Конте

Теги челсиантонио контелоран блан

"Челси" рассматривал не менее 20-ти кандидатов на замену КонтеЛондонский "Челси" имел обширный список претендентов на замену своему главному тренеру Антонио Конте, с которым клуб планирует расстаться ближайшим летом.

Так, по сведениям Le 10 Sport, всего в шорт-лист альтернатив 48-летнему итальянцу руководство "аристократов" включило не менее 20-ти специалистов. На сегодняшний день приоритетным кандидатом на то, чтобы возглавить "Челси", называется француз Лоран Блан, последним клубом которого был ПСЖ.

Напомним, "Челси" намерен перебить предложение "Реала" по Алиссону. | soccernews.ru

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