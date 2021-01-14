"Челси" расстался с "легендой" клуба

Лондонский "Челси" расстался с бразильским полузащитником Лукасом Пиазоном, который выступал за клуб девять лет, сообщает официальный сайт клуба.

26-летний Пиазон перешел в португальскую "Брагу", с который подписал пятилетний контракт. Условия сделки не называются.

Пиазон перешел в "Челси" в 2012 году, провел за клуб всего три матча и отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду "Малаге", "Витессу", "Айнтрахту", "Редингу", "Фулхэму", "Кьево" и "Риу Аве".

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