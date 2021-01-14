"Челси" расстался с "легендой" клуба

Теги челсилукас пиазонбрагатрансферы

"Челси" расстался с "легендой" клуба

Лондонский "Челси" расстался с бразильским полузащитником Лукасом Пиазоном, который выступал за клуб девять лет, сообщает официальный сайт клуба.

26-летний Пиазон перешел в португальскую "Брагу", с который подписал пятилетний контракт. Условия сделки не называются.

Пиазон перешел в "Челси" в 2012 году, провел за клуб всего три матча и отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду "Малаге", "Витессу", "Айнтрахту", "Редингу", "Фулхэму", "Кьево" и "Риу Аве".

Не пропустите: "Челси" и "Арсенал" поборются за форварда турецкой молодежки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" расторг контракт с немецким защитником, которого привез Цорн

"Спартак" расторг контракт с немецким защитником, которого привез Цорн

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов