"Челси" расстанется с вратарем Делачем, который за восемь лет не провел за клуб ни одного матча



Хорватский вратарь Матей Делач покинет "Челси", сообщает SportSport.ba.

По сведениям издания, голкипер не сумел заиграть за английский клуб, так как у него были проблемы с получением разрешения на работу в Англии.

25-летний Делач выступал за "Челси" с 2009 года, но не сыграл за клуб ни одного матча и десять раз отдавался в аренду.

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