"Челси" разбил "Вест Бромвич"

Действующий чемпион Англии "Челси" продолжает защиту своего титула. В рамках 12 тура АПЛ "синие" в гостях разбили "Вест Бромвич".

Начало погрому положил Мората: Альваро сначала забил, а затем отдал ассист на Азара. Закрепил преимущество гостей Алонсо, а точку в матче поставил всё тот же Азар.

"Вест Бромвич" - "Челси" - 0:4

Голы: Мората, 17 - 0:1, Азар, 23 - 0:2, Алонсо, 38 - 0:3, Азар, 62 - 0:4

"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Эванс, Гиббс, Маколи, Крыховяк (Якоб, 46), Филлипс (Макклейн, 84), Ливермор, Бэрри, Рондон, Родригес (Берк, 70)

"Челси": Куртуа, Кристенсен, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Бакайоко, Канте (Виллиан, 77), Дзаппакоста, Азар (Педро, 71), Фабрегас (Дринкуотер, 67), Мората

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