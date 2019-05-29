"Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу Европы

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"Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу Европы

"Челси" обыграл "Арсенал" в финале Лиге Европы. 

Счет был открыт нападающим "синих" Оливье Жиру. Также в составе победителей отметились, полузащитник Кристиан Даниэль Ледесма и хавбек Эден Азар, оформивший дубль. У "Арсенала" отметился полузащитник Алекс Ивоби.

"Челси" - "Арсенал" - 4:1.

Голы: Жиру, 49 - 1:0, Ледесма, 60 - 2:0, Азар, 65 (пенальти) - 3:0, Ивоби, 69 - 3:1, Азар, 71 - 4:1.

"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич (Баркли, 76), Жоржиньо, Педро (Виллиан, 71), Канте, Азар(Дзаппакоста, 89), Жиру.

"Арсенал": Чех, Косьельни, Монреаль (Гендузи, 66), Колашинац, Папастатопулос, Торрейра (Ивоби, 67), Мэйтленд-Найлз, Джака, Озил(Уиллок, 77), Обамеянг, Ляказетт.

Таким образом победителем Лиги Европы стал лондонский "Челси".

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