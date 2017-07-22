"Челси" разгромил "Арсенал" в товарищеском матче

В рамках подготовки к новому сезону состоялся товарищеский матч между "Челси" и "Арсеналом". Подопечные Антонио Конте одержали крупную победу со счётом 3:0. Дублем в составе "синих" отличился Миши Батшуайи, ещё один гол в активе Виллиана.

"Арсенал" - "Челси" - 0:3

Голы: Виллиан, 40 - 0:1, Батшуайи, 42 - 0:2, Батшуайи, 49 - 0:3.

"Арсенал": Оспина (Мартинес, 76), Мэйтленд-Найлз (Косьелни, 46), Мертесакер (Эль-Ненни, 46), Монреаль (Колашинац, 46), Окслейд-Чемберлен (Нельсон, 70), Рэмзи (Уиллок, 70), Джака (Коклен, 46), Брамалл (Уэлбек, 46), Озил (Мален, 76), Ивоби, Ляказетт (Жиру, 46).

"Челси": Куртуа (Кабальеро, 46), Аспиликуэта (Пашалич, 76), Давид Луиз (Кристенсен, 76), Кэйхилл (Калас, 76), Мозес (Томори, 70), Канте (К.Скотт, 76), Алонсо (Кенеди, 70), Фабрегас (Кларк-Солтер, 76), Виллиан (Бейкер, 70), Батшуайи (Реми, 70), Педро (Бога, 29).

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