"Челси" разгромил "Арсенал" в товарищеском матче

Теги арсенал лондончелси

"Челси" разгромил "Арсенал" в товарищеском матче

В рамках подготовки к новому сезону состоялся товарищеский матч между "Челси" и "Арсеналом". Подопечные Антонио Конте одержали крупную победу со счётом 3:0. Дублем в составе "синих" отличился Миши Батшуайи, ещё один гол в активе Виллиана.

"Арсенал" - "Челси" - 0:3

Голы: Виллиан, 40 - 0:1, Батшуайи, 42 - 0:2, Батшуайи, 49 - 0:3.

"Арсенал": Оспина (Мартинес, 76), Мэйтленд-Найлз (Косьелни, 46), Мертесакер (Эль-Ненни, 46), Монреаль (Колашинац, 46), Окслейд-Чемберлен (Нельсон, 70), Рэмзи (Уиллок, 70), Джака (Коклен, 46), Брамалл (Уэлбек, 46), Озил (Мален, 76), Ивоби, Ляказетт (Жиру, 46).

"Челси": Куртуа (Кабальеро, 46), Аспиликуэта (Пашалич, 76), Давид Луиз (Кристенсен, 76), Кэйхилл (Калас, 76), Мозес (Томори, 70), Канте (К.Скотт, 76), Алонсо (Кенеди, 70), Фабрегас (Кларк-Солтер, 76), Виллиан (Бейкер, 70), Батшуайи (Реми, 70), Педро (Бога, 29). 

Не пропустите: Мората прилетел в Сингапур, где "Челси" готовится к новому сезону. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Тоттенхэм" в результативном поединке переиграл ПСЖ

"Тоттенхэм" в результативном поединке переиграл ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов