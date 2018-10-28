"Челси" разгромил "Бернли", "Арсенал упустил победу над "Кристал Пэлас"

Теги челсибернликристал пэласарсенал лондон

"Челси" разгромил "Бернли", "Арсенал упустил победу над "Кристал Пэлас"

В 10-м туре АПЛ "Челси" в гостях уверенно разгромил "Бернли", а "Арсенал упустил победу над "Кристал Пэлас".

"Кристал Пэлас" - "Арсенал" - 2:2
Голы: Миливоевич, 45 - 1:0 (пенальти), Джака, 51 - 1:1, Обамеянг, 56 - 1:2, Миливоевич, 83 - 2:2 (пенальти).
"Арсенал": Лено, Бельерин (Лихтштайнер, 46), Мустафи, Холдинг, Озил (Уэлбек, 68), Гендузи, Торрейра, Джака, Ивоби, Ляказетт, Обамеянг. 
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Уан-Биссака, ван Анхолт, Томкинс, Заа, Макартур (Майер, 61), Таунсенд, Миливоевич, Куяте, Айю (Серлот, 64) .
Предупреждения: Айю (8).

"Бернли" - "Челси" - 0:4
Голы: Мората, 22 - 0:1,Баркли, 57 - 0:2, Виллиан, 62 - 0:3, Лофтус-Чик, 90 - 0:4.
"Челси": Аррисабалага, Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Виллиан, Канте, Педро (Лофтус-Чик, 30), Жоржиньо (Фабрегас, 78), Баркли, Мората (Жиру, 74).
"Бернли": Харт, Ми, Лоутон, Тэйлор, Тарковски, Брэйди, Гудмундссон, Хендрик (Барнс, 65), Корк (Вествуд, 75), Дефур, Воукс (Вуд, 59).
Предупреждения: Тарковски (43), Мората (43), Виллиан (45), Хендрик (48), Брейдли (61)

Ранее:  Клопп готов возглавить "Реал" после окончания текущего сезона | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 51
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 23 33
10 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов