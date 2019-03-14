"Челси" разгромил "Динамо" и прошел в 1/4 финала Лиги Европы, "Наполи" проиграл "Зальцбургу", однако пробился в следующий раунд

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"Челси" разгромил "Динамо" и прошел в 1/4 финала Лиги Европы, "Наполи" проиграл "Зальцбургу", однако пробился в следующий раунд

"Челси" и "Наполи" стали участниками 1/4 финала Лиги Европы. Лондонский клуб разгромил киевское "Динамо", а "Наполи" хоть и проиграл "Зальцбургу", но по сумме двух встреч прошел дальше.

"Динамо" Киев - "Челси" 0:5

Голы: Жиру, 5 - 0:1, Жиру, 33 - 0:2, Алонсо, 45 - 0:3, Жиру, 59 - 0:4, Хадсон-Одои, 78 - 0:5

"Динамо": Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Сидклей (Смирный, 81), Сидорчук (Че-Че, 65), Шепелев (Андриевский, 87), Гармаш, Цыганков, Шапаренко, Кендзера.

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Дзаппакоста (Аспиликуэта, 69), Кристенсен, Лофтус-Чик, Ковачич, Виллиан (Педро, 74), Канте (Жоржиньо, 65), Хадсон-Одои, Жиру.

Предупреждения: Миколенко (61), Аспиликуэта (73).


"Зальцбург" - "Наполи" 3:1

Голы: Милик, 14 - 0:1, Дабур, 25 - 1:1, Гульбрандсен, 65 - 2:1, Ляйтгеб, 90 - 3:1

"Зальцбург": Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Онгене, Собослаи (Ляйтгеб, 74), Самассеку, Вольф, Мвепу (Гульбрандсен, 59), Минамино (Холанд, 86), Дабур.

"Наполи": Мерет, Кирикеш (Малькюи, 78), Мариу Руй, Хюсай, Луперто, Фабиан Руис, Аллан, Зелиньски (Диавара, 74), Кальехон, Мертенс (Юнес, 88), Милик.

Предупреждения: Онгене (42), Милик (44), Самассеку (56).

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