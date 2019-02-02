"Челси" разгромил "Хаддерсфилд" и реабилитировался за крупное поражение "Борнмуту" и другие результаты 25-го тура АПЛ

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"Челси" разгромил "Хаддерсфилд" и реабилитировался за крупное поражение "Борнмуту" и другие результаты 25-го тура АПЛ

Представляем результаты 25-го тура АПЛ.

"Челси" - "Хаддерсфилд" 5:0

Голы: Игуаин, 16 - 1:0, Азар (пен), 45 - 2:0, Азар, 66 - 3:0, Игуаин, 69 - 4:0, Давид Луиз, 90 - 5:0

"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли, Жоржиньо (Ковачич, 70), Виллиан, Канте (Лофтус-Чик, 83), Азар (Хадсон-Одои, 77), Игуаин.

"Хаддерсфилд": Лессль, Шиндлер, Леве, Смит, Конголо, Биллинг (Грант, 67), Бакуна, Качунга, Муй, Мбенза (Мунье, 27), Диакаби (Притчард, 84).


"Эвертон" - "Вулверхэмптон" 1:3

Голы: Рубен Невеш (пен), 7 - 0:1, Андре Гомеш, 27 - 1:1, Хименес, 45 - 1:2, Дендонкер, 66 - 1:3

"Эвертон": Пикфорд, Зума, Бейнс (Кенни, 37), Коулмэн (Кэлверт-Льюин, 73), Кин, Сигурдссон, Андре Гомеш, Уолкотт (Лукман, 60), Дэвис, Ришарлисон, Тосун.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Диогу Жота (Элдер Кошта, 77), Дендонкер, Рубен Невеш (Саисс, 49), Моутинью, Доэрти, Хименес.

Предупреждения: Зума (16), Кин (44), Коуди (56), Дэвис (76).


"Кристал Пэлас" - "Фулхэм" 2:0

Голы: Миливоевич (пен), 25 - 1:0, Шлупп, 87 - 2:0

"Кристал Пэлас": Гуаита, Томкинс, ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Макартур, Шлупп, Таунсенд, Миливоевич, Айю (Батшуайи, 82), Бентеке (Майер, 72).

"Фулхэм": Рико, Одои, Ле Маршан, Рим (Вьетто, 46), Чемберс, Бабел, Сери, Кристи (Фосу-Менса, 62), Кэрни, Брайен, Митрович.

Предупреждения: Айю (6), Ле Маршан (27), Одои (45), Бабел (59), Уан-Биссака (76).


"Бернли" - "Саутгемптон" 1:1

Гол: Редмонд, 55 - 0:1, Барнс (пен), 90 - 1:1

"Бернли": Хитон, Ми, Тарковски, Бардсли, Тэйлор, Корк, Хендрик (Гудмундссон, 58), Вествуд, Вуд (Крауч, 76), Барнс, Макнил (Брэйди, 81).

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Беднарек, Вестергор, Таргетт, Уорд-Проуз, Слэттери, Армстронг (Валери, 77), Ромеу, Редмонд (Остин, 87), Ингз (Лонг, 27).

Предупреждения: Барнс (33), Бардсли (35), Ми (84).


"Брайтон" - "Уотфорд" 0:0

"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Монтойя, Данк, Проппер, Гросс, Марч, Биссума, Локадия, Мюррей (Андоне, 72).

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Холебас, Янмат, Кэткарт, Капу, Клеверли, Сема (Кина, 81), Хьюз, Деулофеу (Грэй, 70), Дини.

Предупреждение: Проппер (33).

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