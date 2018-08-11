"Челси" разгромил "Хаддерсфилд" в первом туре АПЛ

Лондонский "Челси" в стартовом матче сезона не испытал проблем в матче с "Хаддерсфилдом". Команда Сарри полностью контролировала ход игры и в итоге подавила своего соперника, забив три безответных мяча.

Уже на пятой минуте гости создали голевой момент: Мората выскакивал один на один с вратарем, но так и не сумел переиграть Хамрена, пробив мимо ворот. Затем "синие" на некоторое время остановились, у "Челси" были некоторые проблемы с организацией игры в атаке, из-за чего игроки середины поля и защиты просто катали мяч поперек поля. В целом же соперник позволял "аристократам" чувствовать достаточно вольготно, постепенно "Челси" освоился и стал подходить к воротам Хамрена все чаще. На 27 минуте едва не состоялся очередной выход один на один, однако проход Виллиана сумел в подкате прервать Конголо.

Игра начала раскрываться, появились моменты и у ворот лондонского клуба, Мунье из убойной позиции не попал в створ, а затем он же отправил мяч в каркас ворот после скидки от Занки. Игроки "Челси" к своим моментам отнеслись бережнее, забив два мяча еще до перерыва. Первый гол за новый клуб записал на свой счет Жоржиньо, также он помог отличиться Канте. Итальянец раскачал соперника на фланге, затем навесил в штрафную, на дальней штанге оказался в одиночестве Канте, который не оставил шансов Хамрену. Жоржиньо же забил с пенальти, назначенный за фол Шиндлера на Алонсо.

Частично исправился игрок "Хаддерсфилда" во втором тайме, когда его подкат спас команду от третьего мяча: Шиндлер не дал Морате расстрелял ворота после острой передачи Виллиана. Затем в середине тайма перекладина спасла и хозяев, проверил на прочность каркас ворот Алонсо. Настойчивость "Челси" все же принесла свои плоды в концовке встречи: Азар после контратаки вывел один на один Педро, а испанец оформил разгром, перекинув Хамрена. Мог "Челси" забить и четвертый гол, но Морате сегодня не везло, очередной его выстрел накрыл Шиндлер.

"Хаддерсфилд" – "Челси" 0:3

Голы: Канте, 34 – 0:1; Жоржиньо с пенальти, 45 – 0:2, Педро, 80 – 0:3

"Хаддерсфилд": Хамер, Хадерйонай, Шиндлер, Занка, Конголо, Хогг, Муй, Биллинг, Лёве (Диахаби, 71), Питчард (Депуатр, 46), Мунье.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Баркли (Лофтус-Чик, 68), Педро (Мозес, 81), Виллиан (Азар, 76), Мората.

Вячеслав Горбачев

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